Маск анонсировал создание саморазвивающихся городов на Луне и Марсе

«Для тех, кто не знал, SpaceX уже сместила акцент на строительство саморазвивающегося города на Луне, чего мы можем достичь менее чем за десять лет… SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и приступить к этому примерно через пять-семь лет», — написал бизнесмен в принадлежащей ему социальной сети Х.
Маск рассчитывает построить город на Марсе за 20 лет. Предполагается, что до Марса переселенцам придётся лететь около полугода, а до Луны — два дня.
Ранее Маск заявил, что корабль Starship должен отправиться в полет на Луну уже в марте. Космонавтов на борту не будет, все функции управления возьмет на себя автоматика. Планом предусмотрена мягкая посадка на лунную поверхность, проведение некоторых исследовательских работ и возвращение на Землю.
Также Маск заявил, что только массовое использование искусственного интеллекта и роботов способно уберечь США от финансового кризиса, связанного с госдолгом.