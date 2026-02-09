Роструд объяснил, каких работников коснётся психиатрическая экспертиза с 1 марта

Как следует из ответа ведомства на депутатский запрос председателя Комитета Госдумы по труду Ярослава Нилова, порядок прохождения обязательной психиатрической экспертизы жёстко регламентирован и распространяется далеко не на всех. Освидетельствование предусмотрено только для работников, занятых в строго определённых сферах, перечень которых является закрытым.
В Роструде подчеркнули, что направление к психиатру не будет носить массовый характер.
«Согласно изменениям, вступающим в силу с 1 марта 2026 года, работодатель направляет для прохождения обязательного психиатрического освидетельствования не любого работника, а только работника, осуществляющего виды деятельности, предусмотренные приказом № 342н», — говорится в ответе Роструда.
Ярослав Нилов пояснил Life.ru, что именно из-за нехватки официальных разъяснений тема вызвала бурную реакцию в обществе. По его словам, изменения касаются лишь отдельных профессий, связанных с повышенной опасностью и ответственностью, — в том числе водителей, крановщиков, спасателей, работников опасных производств, а также тех, кто имеет дело с оружием или взрывчатыми веществами. Парламентарий подчеркнул, что риск злоупотреблений со стороны работодателей, массовых направлений к психиатру или нарушений трудовых прав сотрудников фактически отсутствует.
