Бойцы «Запада» уничтожили подземные командные пункты ВСУ под Купянском

Российские военнослужащие ликвидировали укреплённые подземные командные пункты управления и позиции подразделений Вооружённых сил Украины в Купянском районе Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанесли расчёты миномётов «Тюльпан» российской группировки войск «Запад».
«Расчёты самоходных миномётов “Тюльпан” 45-й Свирской артиллерийской бригады большой мощности группировки войск “Запад” уничтожили укреплённые подземные командные пункты управления и позиции подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Купянском районе Харьковской области. Разрушение объектов ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля войск беспилотных систем», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ликвидированные объекты использовались украинскими войсками для «накопления, распределения и ротации личного состава».
Военные группировки войск «Запад» получили сведения о местоположении украинских подземных объектов от разведки. Речь идёт о расчётах войск беспилотных систем в составе 68-й Севастопольской мотострелковой дивизии.
Напомним, в ноябре начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил в докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.