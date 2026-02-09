Поздравление Игоря Кобзева с Днем гражданской авиации России

Гражданская авиация России играет ключевую роль в обеспечении транспортной доступности, объединяя отдаленные регионы и способствуя экономическому развитию. Мы продолжаем работать над развитием и укреплением авиационной инфраструктуры малых аэропортов Иркутской области, повышением доступности перевозок для жителей региона.
От слаженной и профессиональной работы сотрудников отрасли, их ответственности и преданности делу зависят надежность и эффективность, безопасность и комфорт пассажиров воздушного транспорта.
Благодарю всех, кто связал свою профессию с небом, за добросовестный труд, мастерство и высочайший профессионализм. Особую признательность адресую ветеранам гражданской авиации, чье самоотверженное служение профессии служит достойным примером для нынешнего поколения авиаторов.
Желаю всем работникам и ветеранам гражданской авиации крепкого здоровья, благополучия и успешного воплощения всех намеченных планов! С праздником!
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.