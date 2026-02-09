В России запустили систему для мониторинга опустынивания

«В рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения “Создание и развитие системы мониторинга современного состояния опустыненных земель, моделирования и прогнозирования развития процессов опустынивания территорий, восстановления пострадавших земель аридных, субаридных и сухих субгумидных регионов в обеспечение действий по борьбе с опустыниванием” была разработана и подключена информационно-аналитическая система. Система размещена по адресу gis.vfanc.ru, доступами к системе управляет ФНЦ Агроэкологии РАН», — говорится в сообщении.