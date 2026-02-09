В России запустили систему для мониторинга опустынивания

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Информационно-аналитическая система «Опустынивание и его мониторинг» запущена в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии Российской академии наук (РАН).
«В рамках важнейшего инновационного проекта государственного значения “Создание и развитие системы мониторинга современного состояния опустыненных земель, моделирования и прогнозирования развития процессов опустынивания территорий, восстановления пострадавших земель аридных, субаридных и сухих субгумидных регионов в обеспечение действий по борьбе с опустыниванием” была разработана и подключена информационно-аналитическая система. Система размещена по адресу gis.vfanc.ru, доступами к системе управляет ФНЦ Агроэкологии РАН», — говорится в сообщении.
В системе есть инструменты для сбора, анализа и визуализации данных космической съемки и полевых исследований. При этом использование системы способствует более рациональному управлению земельными ресурсами и восстановлению пострадавших земель.
«Разработанная система позволяет ученым оцифровывать и автоматизировать процессы моделирования состояний почв, динамики развития пострадавших территорий, а также эффективно отслеживать и анализировать изменения на территориях, подверженных опустыниванию. Это способствует более точному прогнозированию развития процессов опустынивания и разработке действенных мер по их предотвращению», — отметили в научном центре.