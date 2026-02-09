Израильские чиновники заявили о возможном ударе по Ирану: о чем Иерусалим говорил с США

Военные чиновники Израиля и США обсудили разработки Ирана. Иерусалим счел опасной не только ядерную, но и ракетную программу Тегерана. Израильские военные чиновники уведомили США о готовности действовать в одиночку и нанести удар. Так пишет The Jerusalem Post.
Источники сообщили, что Иерусалим не позволит Тегерану восстановить системы стратегических вооружений. Израиль считает эти действия угрозой.
«Мы сказали американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет красную линию, которую мы установили для баллистических ракет», — отмечается в статье.
Глава Белого дома Дональд Трамп решил отойти от традиционных дипломатических методов. Он привлек к переговорам по Ирану и Украине американских военачальников.