Израильские чиновники заявили о возможном ударе по Ирану: о чем Иерусалим говорил с США

Военные чиновники Израиля и США обсудили разработки Ирана. Иерусалим счел опасной не только ядерную, но и ракетную программу Тегерана. Израильские военные чиновники уведомили США о готовности действовать в одиночку и нанести удар. Так пишет The Jerusalem Post.