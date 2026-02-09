В Омске ТЭЦ-5 снизила выбросы на 39% после модернизации

Прокуратура отметила недостатки в работе отдельных надзорных служб: запрашивая согласование проверок, они направляли документы несвоевременно и неполно — без всего пакета материалов, требуемых законом. Руководители органов уведомлены о нарушениях; сейчас, по информации ведомства, приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.