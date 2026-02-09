Ричмонд
В Омске ТЭЦ-5 снизила выбросы на 39% после модернизации

На «ТЭЦ-5» модернизированы шесть электрофильтров и снижены выбросы на 39%.

Источник: Om1 Омск

В Омске под надзором областной прокуратуры идёт обновление систем очистки выбросов на одном из крупнейших источников теплоснабжения города — СП «ТЭЦ-5» компании ТГК 11. На станции уже модернизированы газоочистные установки шести котлоагрегатов, что, по данным ведомства, снизило выбросы на 39%.

По итогам мер прокурорского реагирования предприятие организовало работы по обновлению двух оставшихся электрофильтров. Общий объём инвестиций — более 1,6 млрд ₽.

Ранее природоохранная прокуратура указывала на необходимость реконструкции электрофильтров, корректировки технической документации и регламентов.

Прокуратура отметила недостатки в работе отдельных надзорных служб: запрашивая согласование проверок, они направляли документы несвоевременно и неполно — без всего пакета материалов, требуемых законом. Руководители органов уведомлены о нарушениях; сейчас, по информации ведомства, приняты меры, чтобы подобные ситуации не повторялись.