Фигурист Гуменник застрял по дороге в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Российский фигурист Петр Гуменник не смог вовремя вернуться в Олимпийскую деревню после тренировки перед короткой программой из-за поломки автобуса. Об этом спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел накануне выступления одиночников, которые представят короткую программу 10 февраля. Гуменник выйдет на лед под первым стартовым номером. По словам фигуриста, автобус, на котором спортсменов везли после тренировки, не смог доехать до места назначения.
Спустя несколько минут Гуменник опубликовал новое сообщение, в котором сообщил, что благополучно добрался до Олимпийской деревни.
Ранее источник сообщал ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой. Причиной стали сложности с согласованием музыкального сопровождения из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выйдет на лед под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.
Петр Гуменник является чемпионом России, серебряным и бронзовым призером чемпионатов страны, а также двукратным победителем финалов Гран-при России.
