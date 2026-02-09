Фигурист Гуменник застрял по дороге в Олимпийскую деревню из-за поломки автобуса

Ранее источник сообщал ТАСС, что 23-летний спортсмен может выступить на Играх с прошлогодней короткой программой. Причиной стали сложности с согласованием музыкального сопровождения из фильма «Парфюмер». В итоге фигурист выйдет на лед под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна.