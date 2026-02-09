Эксперт Хаминский предупредил россиян о риске потерь сбережений

Доходность депозитов снижается, и многие россияне хотят переложить деньги в более выгодные инструменты. Почему вложения в криптовалюту таковыми не являются, объяснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
— Реклама криптовалюты обычно подкрепляется многочисленными историями успеха трейдеров, но никто, как правило, не предупреждает о сопутствующих рисках и новых мошеннических схемах, — цитирует его агентство «Прайм».
По словам эксперта, к старым способам мошенничества — фейковым площадкам на биржах и финансовым пирамидам — присоединяются виртуальные. Жертв убеждают в выгодности «торговли криптой» и побуждают вкладывать туда все большие суммы. Результатом является потеря всех средств, предостерег Хаминский.
Он добавил, что криптовалюты являются слишком волатильным активом, а мошенники и лжетрейдеры постараются сделать все, чтобы лишить «криптоинвесторов» нажитого, сказано в статье.
