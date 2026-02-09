Молодежь Хабаровского края приглашают на Международный фестиваль в Екатеринбург

Участников ждет насыщенная программа: профессиональные дискуссии по ключевым отраслям, культурные и спортивные мероприятия, а также Выставка достижений России, где будет представлен и потенциал Дальнего Востока. Особенностью фестиваля станет отраслевой принцип формирования делегаций — в Екатеринбург приедут лучшие специалисты в сферах креативных индустрий, IT, науки, предпринимательства и государственного управления.