Молодежь Хабаровского края приглашают на Международный фестиваль в Екатеринбург

Активная молодежь Хабаровского края может стать частью масштабного международного события — с 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи, объединяющий 10 000 молодых лидеров из 190 стран. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Для представителей региона это уникальный шанс заявить о себе на глобальной площадке, реализуемой в рамках национального проекта «Молодежь и дети».
Участников ждет насыщенная программа: профессиональные дискуссии по ключевым отраслям, культурные и спортивные мероприятия, а также Выставка достижений России, где будет представлен и потенциал Дальнего Востока. Особенностью фестиваля станет отраслевой принцип формирования делегаций — в Екатеринбург приедут лучшие специалисты в сферах креативных индустрий, IT, науки, предпринимательства и государственного управления.
Основные события пройдут на площадках Уральского федерального университета и выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Регистрация для жителей Хабаровского края открыта до 30 апреля, резервный этап запланирован на май 2026 года. Участие в фестивале — возможность войти в международное сообщество лидеров, определяющих будущее своих стран.