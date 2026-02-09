Экстрадированный из Армении фигурант дела о хищении у бойцов СВО признал вину

Обвиняемый был заочно арестован ещё в мае 2025 года, а само преступное сообщество включало более 40 человек. Группа выбирала объектами нападений военнослужащих СВО, которые направлялись в отпуск или на лечение после ранений, завышала стоимость частного извозa и вводила потерпевших в заблуждение.