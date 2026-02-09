Экстрадированный из Армении фигурант дела о хищении у бойцов СВО признал вину

«Обвиняемый Хачатрян признал вину и раскаялся в содеянном», — подчеркнули силовики.
Обвиняемый был заочно арестован ещё в мае 2025 года, а само преступное сообщество включало более 40 человек. Группа выбирала объектами нападений военнослужащих СВО, которые направлялись в отпуск или на лечение после ранений, завышала стоимость частного извозa и вводила потерпевших в заблуждение.
По словам главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, в преступной схеме участвовали не только таксисты и женщины, вынуждавшие военнослужащих переводить деньги, но и отдельные лица, занимавшиеся грабежами и вымогательством, а также сотрудники органов правопорядка. Следствие продолжает устанавливать точную сумму ущерба, причинённого потерпевшим.
Ранее Life.ru писал, что по делу о похищении денег у бойцов СВО в Шереметьево были арестованы 38 человек. Масштабная преступная группа действовала с 2022 года под руководством московского криминального авторитета Владимира Бардина по кличке Барсик.
