Россиянам назвали оптимальную частоту визитов к стоматологу

В то же время врач подчеркнул, что пациентам с большим количеством кариеса, пломб, имплантов, а также тем, кто наблюдается у пародонтолога, следует приходить на прием чаще. В таких случаях два визита в год являются оптимальным вариантом для поддержания здоровья зубов.