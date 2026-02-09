Россиянам назвали оптимальную частоту визитов к стоматологу

Посещать стоматолога рекомендуется не реже двух раз в год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста-стоматолога Минздрава России, академика РАН Олега Янушевича.
По словам специалиста, именно такой промежуток времени чаще всего связан с появлением новых очагов кариеса и воспалительных процессов в тканях пародонта. Регулярные осмотры позволяют выявлять проблемы на ранней стадии и не допускать развития осложнений.
При этом Янушевич уточнил, что в рамках диспансерного наблюдения посещение стоматолога один раз в год может быть достаточным. Этого, по его словам, хватает для общего контроля состояния зубов и полости рта при отсутствии серьезных проблем.
В то же время врач подчеркнул, что пациентам с большим количеством кариеса, пломб, имплантов, а также тем, кто наблюдается у пародонтолога, следует приходить на прием чаще. В таких случаях два визита в год являются оптимальным вариантом для поддержания здоровья зубов.
Читайте также: Генералы преступного мира вышли из тени и стали главной мишенью силовиков.