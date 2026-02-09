Иркутск готовится к всероссийской массовой гонке «Лыжня России»

Мероприятие соберет любителей зимнего спорта в возрасте от 18 лет и старше.
В этом году программа пополнилась необычным форматом — ретро-забегом на дистанцию 1 км. Для участия в нем приглашаются все желающие, у кого сохранился лыжный инвентарь, выпущенный не позднее 1985 года.
Для участников и гостей также будет организована выставка ретро-лыж и тематическая фотозона, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Программа мероприятия:
12:00 — торжественное открытие;
12:30 — старт на дистанции 3 км для женщин 18−59 лет и 5 км для мужчин 18−59 лет;
13:30 — старт на дистанции 3 км для мужчин и женщин 60 лет и старше;
14:00 — старт ретро-забега на 1 км;
14:30 — церемония награждения победителей и призеров.
Регистрация на участие будет проходить с 10 по 13 февраля с 9:00 до 17:00 по адресу: ул. Горького, 40, каб. 5 и 6 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефону: 8 (3952)52−01−98.
18+