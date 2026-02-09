Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более просто и адресно: В Госдуме предложили кардинально новую форму предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Чернышов: В России нужно ввести автоматическое назначение субсидий на оплату ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

В России необходимо ввести автоматическое назначение субсидий на оплату, чтобы сделать предоставление услуги более простым, адресным и без лишней нагрузки на соцорганы. С таким предложением в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом, ссылаясь на текст письма, сообщает ТАСС.

Сейчас, напомнил парламентарий, чтобы получить эту меру господдержки, нужно собирать кипу документов, писать заявление и подтверждать право на субсидию каждые полгода.

Между тем, концепция «Автосубсидии на услуги ЖКХ» — система автоматической адресной скидки, которая назначала бы субсидию проактивно, на основе межведомственного электронного обмена.

Эта мера поддержки назначалась бы автоматически, если бы были выявлены случаи, когда расходы на «коммуналку» превышали подтвержденные совокупные доходы семьи. Представлялась бы субсидия в виде скидки при оплате коммунальных счетов.

Всем бы это упростило жизнь, уверен Чернышов. Россиянам не пришлось бы бегать по органам власти, при этом адресность такой помощи была бы выше, а вот нагрузка на административную систему снизилась.

Ранее россиянам напомнили, что в стране изменились правила платежей за услуги ЖКХ. Февраль стал последним месяцем, когда ЖКХ нужно оплачивать до 10-го числа. Уже с марта срок оплаты сдвинется до 15-го числа.

Кроме того, в Госдуме предупредили, что в этом году в России вдвое увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика для борьбы с мошенническими схемами.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше