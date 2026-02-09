Более просто и адресно: В Госдуме предложили кардинально новую форму предоставления субсидий на оплату ЖКУ

В России необходимо ввести автоматическое назначение субсидий на оплату, чтобы сделать предоставление услуги более простым, адресным и без лишней нагрузки на соцорганы. С таким предложением в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом, ссылаясь на текст письма, сообщает ТАСС.
Сейчас, напомнил парламентарий, чтобы получить эту меру господдержки, нужно собирать кипу документов, писать заявление и подтверждать право на субсидию каждые полгода.
Между тем, концепция «Автосубсидии на услуги ЖКХ» — система автоматической адресной скидки, которая назначала бы субсидию проактивно, на основе межведомственного электронного обмена.
Эта мера поддержки назначалась бы автоматически, если бы были выявлены случаи, когда расходы на «коммуналку» превышали подтвержденные совокупные доходы семьи. Представлялась бы субсидия в виде скидки при оплате коммунальных счетов.
Всем бы это упростило жизнь, уверен Чернышов. Россиянам не пришлось бы бегать по органам власти, при этом адресность такой помощи была бы выше, а вот нагрузка на административную систему снизилась.
Ранее россиянам напомнили, что в стране изменились правила платежей за услуги ЖКХ. Февраль стал последним месяцем, когда ЖКХ нужно оплачивать до 10-го числа. Уже с марта срок оплаты сдвинется до 15-го числа.
Кроме того, в Госдуме предупредили, что в этом году в России вдвое увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика для борьбы с мошенническими схемами.