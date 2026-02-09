В Иркутске за неделю изменились цены на бензин

В Иркутске за последнюю неделю изменились цены на бензин на нескольких АЗС. Как сообщает Байкал24, стабильной осталась стоимость дизельного топлива, его опускают за 81,80 рубля.
На одной из заправок литр популярной марки АИ-92 подорожал на 30 копеек, теперь его цена составляет 62,55 рубля. При этом цены на бензин АИ-95 и АИ-98 остались на уровне 66,05 и 89,8 рубля соответственно.
На других заправках также зафиксировано повышение цен на три вида бензина: АИ-92 и АИ-95 подорожали на 30 копеек. Их можно заправлять за 62,55 и 66,05 рубля за литр. Бензин АИ-100 стал дороже на 35 копеек и теперь стоит 89,35 рубля.
