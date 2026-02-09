Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск заявил о планах SpaceX построить города на Луне и Марсе

Илон Маск заявил о новых амбициозных планах своей компании SpaceX, объявив о намерении построить первые города за пределами Земли. Согласно его сообщению в социальной сети X, первостепенной задачей станет создание саморазвивающегося города на Луне, которое может быть реализовано менее чем за десять лет.

Источник: Life.ru

Также через пять-семь лет SpaceX начнёт работу над городом на Марсе, путь до которого занимает полгода и возможен только в определённые астрономические окна. По оценкам предпринимателя, создание полноценного марсианского города займёт более двух десятилетий.

Ранее Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью. Он пояснил, что компания планирует строить крупные космические корабли для длительных полётов с большим количеством людей на борту. По его словам, эти суда позволят исследовать планеты, где люди ещё не бывали, и постепенно расширять присутствие человечества за пределы Солнечной системы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше