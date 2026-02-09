Маск заявил о планах SpaceX построить города на Луне и Марсе

Также через пять-семь лет SpaceX начнёт работу над городом на Марсе, путь до которого занимает полгода и возможен только в определённые астрономические окна. По оценкам предпринимателя, создание полноценного марсианского города займёт более двух десятилетий.
Ранее Маск заявил, что SpaceX хочет сделать «Звёздный путь» реальностью. Он пояснил, что компания планирует строить крупные космические корабли для длительных полётов с большим количеством людей на борту. По его словам, эти суда позволят исследовать планеты, где люди ещё не бывали, и постепенно расширять присутствие человечества за пределы Солнечной системы.
