Российские военные уверенно продвигаются на передовой и наносят высокоточные удары по тыловым объектам ВСУ, уничтожая вооружение и технику, поставляемую НАТО. Ситуацию в зоне СВО оценил для aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Под Одессой уничтожен тайный груз от партнеров Зеленского.
В районах портовой инфраструктуры Одессы зафиксированы удары беспилотников «Герань», повлекшие за собой сильные пожары. По мнению генерал-майора Сергея Липового, целью атак стали, вероятнее всего, склады с вооружением и логистические узлы.
«Одесса является портовым городом, крупным логистическим узлом, куда приходит большое количество грузов, в том числе, военные. Именно по таким целям наносят удары ВС РФ. “Герани” атаковали склады, ангары, где размещена военная техника, вооружение и прочие грузы для ВСУ», — пояснил генерал-майор.
Отметим, что ВС РФ пристально следят за ситуацией в портах Одессы и регулярно уничтожают военные грузы, которые туда прибывают. Так, в конце января стало известно о поражении складов с вооружением НАТО и отелей с иностранными инструкторами в поселке Затока Одесской области.
«Герани» против самолета с оружием НАТО.
«Наша разведка отслеживает подобные рейсы грузовой авиации. Наш министр иностранных дел неоднократно предупреждал о том, что все то, что связано с обеспечением боевых действий ВСУ, является нашими законными целями. Вполне возможно, этот грузовой борт стал одной из таких целей. Этот самолет мог перевозить технику, снаряды, оборудование и многое другое для обеспечения ВСУ», — отметил он.
Последние часы Волчанска: ВСУ начали отступать.
На харьковском направлении, в районе Волчанска, боевики ВСУ начали отступление с занимаемых позиций. По оценке генерал-майора Липового, это свидетельствует о скором решении вопроса по данному населенному пункту.
«Волчанск — это один из стратегических объектов, которые сегодня попали под поле зрения наших подразделений. Наши военные наступают по всем направлениям и успешно продвигаются вперёд. ВСУ уже давно показывают неспособность к успешному сопротивлению ВС РФ и оставляют один объект за другим. Они отходят по нарастающей траектории с каждым днем все больше, потому что понимают, что наступление наших войск невозможно остановить, потому что все больше и больше и Америка, и Европа отказываются от полноценной поддержки Украины. В ситуации с Волчанском — это вопрос ближайшего времени. Этот населенный пункт точно так же, как и другие крупные укреплённые объекты перейдет под наш контроль, потому что у Украины нет ни сил, ни средств их удерживать, и наши войска продвигаются вперёд», — объяснил Сергей Липовой.
Нарастающее давление российских войск с одной стороны и точные удары по логистическим целям, где были сосредоточены западные поставки, ухудшают положение ВСУ. Уничтожение авиационной техники с американским грузом и складов вооружений под Одессой демонстрируют провал попыток нарастить военный потенциал Украины. Ситуация под Волчанском обострена и близка к разрешению — взятию его под контроль ВС РФ.