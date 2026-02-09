В администрации Екатеринбурга оправдали некоторых безбилетников

— Находятся люди, которые не оплачивают. Но тут ряд причин, которые связаны с работой, которую необходимо наладить. Интервалы сбиваются, есть недовыпуск, нехватка подвижного состава. Получаются давки в определенных местах, где люди просто физически не могут оплатить, — сообщил Николай Вахлов.