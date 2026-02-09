Ричмонд
В администрации Екатеринбурга оправдали некоторых безбилетников

В мэрии Екатеринбурга заступились за тех, кто не может оплатить проезд в условиях давки.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Екатеринбурга заступились за пассажиров общественного транспорта, которые не могут оплатить проезд из-за давки. Об этом сказал заместитель директора городского Департамента транспорта Николай Вахлов в эфире радио «Город FM».

— Находятся люди, которые не оплачивают. Но тут ряд причин, которые связаны с работой, которую необходимо наладить. Интервалы сбиваются, есть недовыпуск, нехватка подвижного состава. Получаются давки в определенных местах, где люди просто физически не могут оплатить, — сообщил Николай Вахлов.

Сейчас за безбилетный проезд действует штраф, максимальная сумма которого составляет 2,5 тысячи рублей. Однако, судя по словам представителя власти, взыскания можно избежать, если у вас физически не получается добраться до терминалов самообслуживания в условиях давки.