Россияне могут стать «желеобразными американцами»: Мясников призвал вернуться к советской кухне

Россияне стали заметно чаще заказывать готовую еду. Некоторые совсем отказались проводить время за приготовлением блюд. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал вернуться к советской кухне. Об этом он написал в Telegram-канале.
Врач напомнил о вреде готовой продукции. По его словам, «борщи, котлеты» и компот не приводили к ожирению. В советское время число людей с лишним весом находилось на уровне пятнадцати процентов. Оно выросло почти втрое.
«Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев», — посоветовал Александр Мясников.
При этом отказываться от употребления сахара ради красивой фигуры нельзя. Он является легкоусвояемым и эффективным источником энергии, апомнил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.