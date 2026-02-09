Ричмонд
Россияне могут стать «желеобразными американцами»: Мясников призвал вернуться к советской кухне

Доктор Мясников призвал отказаться от доставок и вернуться к советской еде.

Источник: Комсомольская правда

Россияне стали заметно чаще заказывать готовую еду. Некоторые совсем отказались проводить время за приготовлением блюд. Врач и телеведущий Александр Мясников призвал вернуться к советской кухне. Об этом он написал в Telegram-канале.

Врач напомнил о вреде готовой продукции. По его словам, «борщи, котлеты» и компот не приводили к ожирению. В советское время число людей с лишним весом находилось на уровне пятнадцати процентов. Оно выросло почти втрое.

«Давайте вернемся в те времена хотя бы у себя на кухне, пока пищевая промышленность и доставка готовой еды не превратила нас в желеобразных американцев», — посоветовал Александр Мясников.

При этом отказываться от употребления сахара ради красивой фигуры нельзя. Он является легкоусвояемым и эффективным источником энергии, апомнил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.