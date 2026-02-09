Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Праправнук Достоевского приедет в Омск в июле

9 февраля в Омске отметят 145-летие со дня смерти писателя.

Источник: Комсомольская правда

9 февраля исполняется 145 лет со дня смерти классика русской литературы. По традиции в этот день сотрудники музея возложат цветы к памятнику Ф. М. Достоевского на улице Спартаковской. Церемония начнется в 14 часов 00 минут и открыта для всех желающих. В 14 часов 30 минут в музее состоится дискуссионная площадка «Спасет ли мир красота?», посвященная роману «Идиот».

Также стало известно, что в июле Омск примет праправнука Федора Михайловича Достоевского Алексея Дмитриевича. Об этом сообщил директор Омского литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман. Визит приурочен к ежегодным Дням Достоевского, отмечающим историческую дату пребывания писателя в городе в июле 1854 года.

«Мы ожидаем праправнука Достоевского, Алексея Дмитриевича. Он дал согласие и приедет на Дни Достоевского с 6 по 9 июля», — рассказал Виктор Вайнерман.

Мероприятия пройдут в рамках мультипроекта «Достоевский и Омск» в статусе культурной столицы региона. В музее запланированы выставки одной картины, в том числе экспозиция, посвященная полотну Ильи Глазунова «Петербург Ф. М. Достоевского», а также проект к 75-летию Георгия Кичигина с изучением картины «Портрет Достоевского».

Для посетителей разработана новая экскурсионная программа: сотрудница музея в костюме жены писателя Анны Григорьевны будет рассказывать о жизни и творчестве Достоевского. В рамках проекта будут представлены исторические локации, связанные с автором «Записок из мертвого дома», в том числе сохранившиеся фрагменты омского острога и арестантские палаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Ориентировки для поиска «ЛизаАлерт» появились на экранах автобусов Омска.