Праправнук Достоевского приедет в Омск в июле

9 февраля исполняется 145 лет со дня смерти классика русской литературы. По традиции в этот день сотрудники музея возложат цветы к памятнику Ф. М. Достоевского на улице Спартаковской. Церемония начнется в 14 часов 00 минут и открыта для всех желающих. В 14 часов 30 минут в музее состоится дискуссионная площадка «Спасет ли мир красота?», посвященная роману «Идиот».
Также стало известно, что в июле Омск примет праправнука Федора Михайловича Достоевского Алексея Дмитриевича. Об этом сообщил директор Омского литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман. Визит приурочен к ежегодным Дням Достоевского, отмечающим историческую дату пребывания писателя в городе в июле 1854 года.
«Мы ожидаем праправнука Достоевского, Алексея Дмитриевича. Он дал согласие и приедет на Дни Достоевского с 6 по 9 июля», — рассказал Виктор Вайнерман.
Мероприятия пройдут в рамках мультипроекта «Достоевский и Омск» в статусе культурной столицы региона. В музее запланированы выставки одной картины, в том числе экспозиция, посвященная полотну Ильи Глазунова «Петербург Ф. М. Достоевского», а также проект к 75-летию Георгия Кичигина с изучением картины «Портрет Достоевского».
Для посетителей разработана новая экскурсионная программа: сотрудница музея в костюме жены писателя Анны Григорьевны будет рассказывать о жизни и творчестве Достоевского. В рамках проекта будут представлены исторические локации, связанные с автором «Записок из мертвого дома», в том числе сохранившиеся фрагменты омского острога и арестантские палаты.
