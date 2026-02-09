Праправнук Достоевского приедет в Омск в июле

9 февраля исполняется 145 лет со дня смерти классика русской литературы. По традиции в этот день сотрудники музея возложат цветы к памятнику Ф. М. Достоевского на улице Спартаковской. Церемония начнется в 14 часов 00 минут и открыта для всех желающих. В 14 часов 30 минут в музее состоится дискуссионная площадка «Спасет ли мир красота?», посвященная роману «Идиот».