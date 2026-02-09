Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский капитан Сергей Щербаков завершает кругосветку в Бразилии

Кругосветная российско-бразильская экспедиция «Братство 2025/2026» выходит на финишную прямую.

Источник: Сергей ЩЕРБАКОВ

Через неделю омский яхтсмен Сергей Щербаков присоединится к завершающему этапу российско‑бразильской кругосветной экспедиции «Братство 2025/2026». Его ждёт путь в Бразилию, где вместе с партнёром — знаменитым путешественником Алейшо Беловым — он проведёт яхту «Fraternidade» («Братство») обратно в Салвадор — точку старта уникального плавания.

9 февраля Щербаков вылетит из Омска в Москву. 11-го он прибудет в Рио‑де‑Жанейро, где встретится с Алейшо Беловым и посетит запланированные мероприятия.

15 февраля яхта отправится в Салвадор. А 28-го — официальное завершение 11‑месячного похода. Судно замкнёт кольцо маршрута, впервые связавшего две крайние точки планеты: арктический мыс Челюскин и антарктический мыс Горн.

Отметим, что для омского капитана это уже третья кругосветная экспедиция, для Алейшо Белова — шестая.

Ранее в эксклюзивном интервью omsk.aif.ru путешественник Игорь Демьяненко рассказал, как пережил 10-дневную изоляцию в Гренландии.