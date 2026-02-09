Омский капитан Сергей Щербаков завершает кругосветку в Бразилии

Через неделю омский яхтсмен Сергей Щербаков присоединится к завершающему этапу российско‑бразильской кругосветной экспедиции «Братство 2025/2026». Его ждёт путь в Бразилию, где вместе с партнёром — знаменитым путешественником Алейшо Беловым — он проведёт яхту «Fraternidade» («Братство») обратно в Салвадор — точку старта уникального плавания.