Омский капитан Сергей Щербаков завершает кругосветку в Бразилии

Через неделю омский яхтсмен Сергей Щербаков присоединится к завершающему этапу российско‑бразильской кругосветной экспедиции «Братство 2025/2026». Его ждёт путь в Бразилию, где вместе с партнёром — знаменитым путешественником Алейшо Беловым — он проведёт яхту «Fraternidade» («Братство») обратно в Салвадор — точку старта уникального плавания.
9 февраля Щербаков вылетит из Омска в Москву. 11-го он прибудет в Рио‑де‑Жанейро, где встретится с Алейшо Беловым и посетит запланированные мероприятия.
15 февраля яхта отправится в Салвадор. А 28-го — официальное завершение 11‑месячного похода. Судно замкнёт кольцо маршрута, впервые связавшего две крайние точки планеты: арктический мыс Челюскин и антарктический мыс Горн.
Отметим, что для омского капитана это уже третья кругосветная экспедиция, для Алейшо Белова — шестая.
