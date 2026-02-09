В Кузбассе разработали VR-игру для реабилитации детей после операций на сердце

КЕМЕРОВО, 9 февраля. /ТАСС/. Ученые НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (КПССЗ) в Кемерово успешно опробовали метод реабилитации детей после кардиохирургических операций с помощью виртуальной реальности. Прооперированные дети выполняли задания в виртуальном сосновом бору, сообщили ТАСС в пресс-службе института.
По словам руководителя проекта Александры Румянцевой, раньше когнитивному статусу детей с пороками сердца уделялось недостаточно внимания. Ученые сравнили мышление здоровых школьников и прооперированных пациентов. Результат подтвердил опасения врачей: дети после операций демонстрировали более низкие показатели. В результате было принято решение разработать принципиально новый подход к реабилитации, учитывающий как влияние самой болезни, так и последствия хирургического вмешательства.
«Была создана уникальная VR-игра, которая помогает восстановить память, внимание и речь — те когнитивные функции, что часто страдают после вмешательств на сердце. Эта методика стала результатом работы молодежной лаборатории органопротекции у детей с врожденными пороками сердца, доказавшей, что “мышление” — такая же важная цель для восстановления, как и физическое здоровье», — сообщили в пресс-службе.
Специалисты воссоздали цифровую копию соснового бора, окружающего здание института, что позволяет ребенку оставаться в знакомой среде. После этого он выполняет серию адаптированных по возрасту заданий-квестов, созданных совместно с психологами, педагогами и IT-специалистами Кемеровского государственного университета (КемГУ). В игровой форме под контролем психолога дети тренируют память, развивают речь и улучшают внимание.
«Успех пилотного проекта открывает новые горизонты. Ученые уже работают над созданием мобильного приложения, которое позволит детям продолжать занятия в формате онлайн-игры после выписки из стационара. Это сделает реабилитацию доступной на амбулаторном этапе. Разработка кузбасских специалистов уже получила международное признание — результаты исследований опубликованы в 13 научных статьях в высокорейтинговых журналах, включая Web of Science и Scopus», — добавили в институте.