В Кузбассе разработали VR-игру для реабилитации детей после операций на сердце

«Была создана уникальная VR-игра, которая помогает восстановить память, внимание и речь — те когнитивные функции, что часто страдают после вмешательств на сердце. Эта методика стала результатом работы молодежной лаборатории органопротекции у детей с врожденными пороками сердца, доказавшей, что “мышление” — такая же важная цель для восстановления, как и физическое здоровье», — сообщили в пресс-службе.