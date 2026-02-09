В деле финансиста Джеффри Эпштейна внезапно обнаружился уфимский след

В рассекреченных документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна обнаружили упоминание жительницы Уфы. Об этом сообщил портал «Собкор», изучивший архив переписки.
Согласно материалам, сообщница Эпштейна Наталья Малышева в письме от 11 июля 2006 года представила ему «новенькую» по имени Резеда. В нем она указала, что 22-летняя девушка родом из Уфы, ошибочно причислив город Татарстану. Резеда на момент письма была студенткой, работала официанткой в Нью-Йорке и, по заверениям Малышевой, «не должна вызвать проблем».
«Окей, вот новенькая — Резеда, которая сможет приехать в четверг утром. У меня нет фотографии на среду, так как у меня не было фотоаппарата, когда мы встретились, но я уверена, что с ней всё будет в порядке. В любом случае, вот ещё немного информации: Резеде 22 года, из Уфы (Татарстан), официантка, студентка (учится где-то в Нью-Джерси…), живёт в Нью-Йорке один год, худенькая, хотя и невысокого роста, короткие светлые волосы», — сказано в том единственном письме.
Напомним, в США разгорелся скандал в связи с делом финансиста Эпштейна, который создал сеть по вовлечению несовершеннолетних в проституцию. Его осудили в 2008 году, а в 2019-м он был арестован за торговлю людьми, но вскоре найден мёртвым в камере. В материалах его дела фигурируют не менее 25 российских городов, включая Челябинск, Омск и Казань.