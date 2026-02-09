В Башкирии на этой неделе ожидаются морозы до −32 градусов

Жителей Башкортостана на этой неделе ждут серьезные температурные колебания, снегопады и усиление морозов.
Сегодня, 9 февраля, ожидается снег. На дорогах возможны снежные заносы, накат и гололедица. Ветер будет сначала южным, затем сменится на северный, умеренный. Дневная температура составит −6…-11 градусов.
Во вторник, 10 февраля, ночью пройдет небольшой, а местами умеренный снег, днем осадки будут слабыми, лишь на юге республики усилятся. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Ночью похолодает до −20…-25 градусов, на юго-востоке до −12…-17. Днем будет −13…-18, на юго-востоке до −8.
В среду, 11 февраля, в некоторых районах пройдет слабый снег. Ветер западный и юго-западный, днем местами порывистый. Ночью температура упадет до −20…-25 градусов, а при прояснениях похолодает до −27…-32. Днем столбик термометра покажет −13…-18.
