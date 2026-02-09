В Башкирии на этой неделе ожидаются морозы до −32 градусов

Во вторник, 10 февраля, ночью пройдет небольшой, а местами умеренный снег, днем осадки будут слабыми, лишь на юге республики усилятся. Ветер северный и северо-западный, умеренный. Ночью похолодает до −20…-25 градусов, на юго-востоке до −12…-17. Днем будет −13…-18, на юго-востоке до −8.