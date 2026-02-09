Ричмонд
В Иркутске возбудили уголовные дела из международных посылок

Для оформления международных посылок таможенный брокер использовал поддельные документы.

Источник: Freepik

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура выявила схему незаконного получения международных почтовых отправлений с использованием поддельных документов. По материалам прокурорской проверки возбуждено три уголовных дела.

В ходе проверки исполнения таможенного законодательства установлено, что в 2024 году таможенный брокер оказал услуги двум жителям Иркутска. Для получения их посылок в почтовом отделении города Пушкино Московской области брокер использовал поддельные таможенные уведомления с фиктивными отметками о разрешении выпуска товаров.

Ключевым нарушением стало то, что таможенные органы фактически не осуществляли выпуск этих товаров в свободное обращение. Несмотря на это, брокер смог забрать отправления и переслать их почтой в Иркутск.

По фактам выявленных нарушений отделом дознания Иркутского ЛО МВД России на воздушном транспорте возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) и одно дело по ч. 3 той же статьи (использование заведомо подложного документа).

Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области высокопоставленного чиновника осудили на 12 лет за получение взяток.