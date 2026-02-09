В Омске ожидается массовое отключение холодной воды

В Центральном округе Омска ожидается массовое отключение холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.
В пятницу, 13 февраля, сотрудники организации проведут ремонтные работы на водопроводе по улице Краснознамённая, 26. Они будут проходить с 11:00 до 18:00.
Без холодной воды на этот период останутся три административных здания, пять многоквартирных домов и один социальный объект по адресам:
ул. Краснознамённая, 20, 20а, 20к2, 22, 24, 24а, 26 и 26к1; частный сектор по ул. 5-й и 6-й Донецкий переулок.
А уже в понедельник, 16 февраля, с 11:00 до 19:00 планируют ремонтировать водопровод по улице Спартаковская, 3.
В это время холодной воды не будет в 14 административных зданиях, 13 многоквартирных домах, двух культурных и двух образовательных учреждениях, четырёх государственных учреждениях, а также двух религиозных сооружениях по адресам:
ул. Тарская, 2, 4 и 7; ул. Ленина, 6, 8 и 8а; ул. Спартаковская, 3, 7, 8, 9, 9а, 10, 13 и 18; ул. Таубе, 10, 12, 13 и 14; ул. Партизанская, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 18к1 и 20; ул. Голика, 2 и 2а; ул. Петра Некрасова, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а, 6, 8 и 10; ул. Достоевского, 2.
Отмечается, что с 11:00 до окончания работ на улице Партизанская, 20 будет установлена машина с питьевой водой.