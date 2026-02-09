Более 60 маралов начнут самостоятельную жизнь в дикой природе Красноярского края

Животные расселятся в трех заказниках — «Солгонский кряж», «Арга» и «Бюзинский». Среди них будут и молодые оленята прошлого года, и взрослые особи до 10 лет.
Перед выпуском каждого марала тщательно проверяют: животные проходят карантин и медицинский осмотр, чтобы быть полностью готовыми к жизни в дикой природе.
«Высокая продуктивность маточного поголовья обеспечивается нашими специалистами. Благодаря комплексу зоотехнических работ, хорошей зимней подкормке маралов в вольерах, а также качественной подготовке копытных к сезону размножения за годы работы удалось достичь регулярного приплода свыше 90%. Кроме того, несмотря на выпуски исключительно на особо охраняемых природных территориях, популяция марала поддерживается во всем регионе. Ведь после освоения на новом месте животные расселяются в том числе и на граничащие местности», — отмечает Максим Замыслов, директор краевой дирекции по ООПТ.
После выпуска сотрудники будут продолжать патрулировать территории, следить за состоянием животных, устанавливать кормушки и солонцы, чтобы помочь маралам освоиться на новых местах.
Отметим, что аргинская субпопуляция марала, обитающая в Боготольском и Ачинском округах, занесена в Красную книгу Красноярского края, а сам вид — в региональный перечень уязвимых животных, уточнили в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
Добавим, питомник на базе заказника «Бюзинский» действует с 2014 года. За это время здесь родилось 549 маралят, из которых 458 уже вернулись в дикую природу.16+