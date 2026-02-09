Более 60 маралов начнут самостоятельную жизнь в дикой природе Красноярского края

«Высокая продуктивность маточного поголовья обеспечивается нашими специалистами. Благодаря комплексу зоотехнических работ, хорошей зимней подкормке маралов в вольерах, а также качественной подготовке копытных к сезону размножения за годы работы удалось достичь регулярного приплода свыше 90%. Кроме того, несмотря на выпуски исключительно на особо охраняемых природных территориях, популяция марала поддерживается во всем регионе. Ведь после освоения на новом месте животные расселяются в том числе и на граничащие местности», — отмечает Максим Замыслов, директор краевой дирекции по ООПТ.