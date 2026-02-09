Ричмонд
В Южной Корее разбился военный вертолёт

О погибших и пострадавших не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

В Южной Корее разбился военный вертолёт. Крушение произошло в уезде Капхён провинции Кёнгидо. При этом официальные службы не сообщили, есть ли при аварии погибшие либо пострадавшие. Также не сообщается, к какому типу принадлежало воздушное судно.

«В уезде Капхён провинции Кёнгидо потерпел крушение военный вертолёт… данные о пострадавших уточняются», — сказано в публикации агентства Рёнхап.

Ранее военно-транспортный самолет ВВС Турции Lockheed C-130 Hercules разбился в грузинской Кахетии, в пяти километрах от города Сигнахи. На борту было 20 человек.

Напомним, в декабре 2025 года в Турции разбился частный самолёт Dassault Falcon 50, на борту которого находились начальник Генштаба вооружённых сил Ливии генерал Мохаммед Али Ахмед аль-Хаддад и ещё четыре человека.

Также сообщалось, что в Калифорнии разбился истребитель F-16 ВВС США. Пилот американского военного самолёта получил травмы.

Тем временем беспилотный летательный аппарат военного назначения разбился в Польше в четверг 23 октября.

