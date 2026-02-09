В Южной Корее разбился военный вертолёт. Крушение произошло в уезде Капхён провинции Кёнгидо. При этом официальные службы не сообщили, есть ли при аварии погибшие либо пострадавшие. Также не сообщается, к какому типу принадлежало воздушное судно.