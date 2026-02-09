Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В работе популярной социальной сети произошли масштабные сбои

По всему миру наблюдаются масштабные перебои в работе социальной сети X (бывший Twitter).

По всему миру наблюдаются масштабные перебои в работе социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщает международная служба мониторинга интернет-сбоев NetBlocks.

Инцидент происходит во время трансляции финала американской футбольной лиги НФЛ — «Супербоула».

По данным службы, сбои не связаны с локальными проблемами интернет-соединения или блокировками платформы в отдельных странах.

Ранее сообщалось, что ЕС и Британии предрекли жёсткое наказание от США за нападки на соцсеть X.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше