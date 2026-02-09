В работе популярной социальной сети произошли масштабные сбои

По всему миру наблюдаются масштабные перебои в работе социальной сети X (бывший Twitter). Об этом сообщает международная служба мониторинга интернет-сбоев NetBlocks.
Инцидент происходит во время трансляции финала американской футбольной лиги НФЛ — «Супербоула».
По данным службы, сбои не связаны с локальными проблемами интернет-соединения или блокировками платформы в отдельных странах.
Ранее сообщалось, что ЕС и Британии предрекли жёсткое наказание от США за нападки на соцсеть X.
