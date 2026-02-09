Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У России есть эффективное оружие против американских ракет ATACMS: В «Алмаз-Антее» объяснили, в чем суть

Замгендиректора «Алмаз-Антей» Ведров: ЗРС С-400 эффективна против ракет ATACMS.

Источник: Комсомольская правда

Российская ЗРС С-400 доказала высокую эффективность как средство поражения существующих на Западе ракет, в том числе и американских ATACMS. Это можно было увидеть и в зоне проведения СВО, и в ходе недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил замгенерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

«Этот опыт продемонстрировал, что по показателю эффективности боевого применения ЗРС С-400 заметно превосходит основного зарубежного конкурента — американского ЗРК/ЗРС Patriot. Это — еще один важный положительный фактор, который повышает интерес зарубежных стран к приобретению именно нашей ЗРС», — заявил Ведров.

При этом топ-менеджер не стал перечислять страны, проявившие интерес к российским ЗРК, ссылаясь на жесткую и недобросовестную конкуренцию некоторых зарубежных производителей. Они, отметил Ведров, давят на страны, принуждая закупать их вооружение.

Он подчеркнул, что в настоящее время раскрывать перечень конкретных стран Ближневосточного.

Ранее командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил, что именно российские С-400 переломили ход сражения с Пакистаном.

Позже сообщалось, что Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства, которые показали свою беспрецедентную мощь.

В США также признали, что разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого конфликта между США и Китаем или Россией.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше