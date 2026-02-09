Российская ЗРС С-400 доказала высокую эффективность как средство поражения существующих на Западе ракет, в том числе и американских ATACMS. Это можно было увидеть и в зоне проведения СВО, и в ходе недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил замгенерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.
«Этот опыт продемонстрировал, что по показателю эффективности боевого применения ЗРС С-400 заметно превосходит основного зарубежного конкурента — американского ЗРК/ЗРС Patriot. Это — еще один важный положительный фактор, который повышает интерес зарубежных стран к приобретению именно нашей ЗРС», — заявил Ведров.
При этом топ-менеджер не стал перечислять страны, проявившие интерес к российским ЗРК, ссылаясь на жесткую и недобросовестную конкуренцию некоторых зарубежных производителей. Они, отметил Ведров, давят на страны, принуждая закупать их вооружение.
Он подчеркнул, что в настоящее время раскрывать перечень конкретных стран Ближневосточного.
Ранее командующий ВВС Индии маршал авиации Амар Прит Сингх заявил, что именно российские С-400 переломили ход сражения с Пакистаном.
Позже сообщалось, что Индия планирует разместить дополнительные заказы на зенитные ракетные комплексы большой дальности С-400 российского производства, которые показали свою беспрецедентную мощь.
В США также признали, что разработанные в России зенитные ракетные комплексы С-400 и С-500 могут стать серьёзной проблемой для американского стратегического бомбардировщика нового поколения B-21 Raider в случае прямого конфликта между США и Китаем или Россией.