У России есть эффективное оружие против американских ракет ATACMS: В «Алмаз-Антее» объяснили, в чем суть

Российская ЗРС С-400 доказала высокую эффективность как средство поражения существующих на Западе ракет, в том числе и американских ATACMS. Это можно было увидеть и в зоне проведения СВО, и в ходе недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта. Об этом в интервью ТАСС сообщил замгенерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.