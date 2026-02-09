В КНДР 8 февраля празднуют день основания Корейской народной армии. Глава государства Ким Чен Ын поздравил с этой датой военных, проходящих службу за пределами страны. Лидер КНДР выступил с речью во время посещения Минобороны, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын анонсировал год «грандиозных перемен». Он подчеркнул, что фронт борьбы Корейской народной армии станет шире.
«По случаю Дня основания армии передаю горячие поздравления командирам и бойцам войск зарубежной специальной операции, выполняющим приказ Родины на боевых позициях далекой чужбины за честь героической армии», — передал послание Ким Чен Ын.
Как отметил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, мужество северокорейских военнослужащих в Курской области сыграло важную роль в истории двусторонних отношений между Москвой и Пхеньяном. Контакты укрепились.