В Красноярске восемь человек пойдут под суд за махинации с материнским капиталом

Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
В марте 2020 году 34‑летняя красноярка вместе с руководителем КПК «Семейный капитал» придумала схему обналичивания материнского капитала. Для реализации задуманного они набрали команду — более 7 помощников, открыли офисы, выстроили структуру, распределили роли. В эти офисы приходили женщины с государственными сертификатами на маткапитал. Им предлагали «выгодную схему»: оформить целевой займ от кооператива на строительство жилого дома на земельном участке.
На бумаге все выглядело законно — договор займа, договор купли‑продажи участка под индивидуальное жилищное строительство, справки, обязательства. Но за юридическими формулировками скрывалась совсем другая реальность. Фактически семья получала лишь часть средств «на руки»: от 30 до 70 тыс. рублей уходило за «услуги» кооператива, еще от 40 до 100 тыс. рублей — на покупку земельного участка. Сами участки, как выяснилось позже, часто были удаленными, без какой-либо инфраструктуры поблизости.
«После этого в КПК готовили документы с недостоверными сведениями: что средства займа действительно пойдут на строительство, что у семьи есть намерение возвести жилье. Бумаги направлялись в Пенсионный фонд РФ, который, не подозревая о схеме, перечислял средства бюджета на счет кооператива в счет погашения займа. За 1,5 года через эту схему прошли 149 держателей государственных сертификатов. Государству был причинен ущерб в размере 79 млн рублей», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
При этом организатор действовала не только как координатор, но и как «финансовый центр». Управляя счетами организации, она вместе с другими участниками выводила похищенные деньги под видом законных операций — как будто кооператив всего лишь возвращает своим пайщикам их вложения. Так со счетов КПК было легализовано более 17 млн руб. под видом «выдачи паевых взносов».
Для многих клиентов все заканчивалось тем, что материнский капитал формально был израсходован, а возможности повторно воспользоваться этой мерой поддержки у семьи уже не было.
В зависимости от роли прокуратура края утвердила сообщникам обвинение в мошенничестве при получении выплат (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ) и легализации преступных доходов (пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Красноярска. По совокупности преступлений организатору и ее соучастникам грозит свыше 10 лет лишения свободы.