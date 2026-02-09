В Красноярске восемь человек пойдут под суд за махинации с материнским капиталом

«После этого в КПК готовили документы с недостоверными сведениями: что средства займа действительно пойдут на строительство, что у семьи есть намерение возвести жилье. Бумаги направлялись в Пенсионный фонд РФ, который, не подозревая о схеме, перечислял средства бюджета на счет кооператива в счет погашения займа. За 1,5 года через эту схему прошли 149 держателей государственных сертификатов. Государству был причинен ущерб в размере 79 млн рублей», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.