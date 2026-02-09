Хабаровчан пригласили подарить друг другу книги

— С 9 по 15 февраля в Хабаровске пройдет десятая акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения — 14 февраля. Главная идея — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком, — подчеркнули в МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».