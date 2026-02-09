Хабаровчан пригласили подарить друг другу книги

Акция книгодарения пройдет в хабаровских библиотеках на этой неделе. Как отмечает ИА «Хабаровский край сегодня», проведут мероприятие в рамках юбилейной общероссийской акции «Дарите книги с любовью».
— С 9 по 15 февраля в Хабаровске пройдет десятая акция «Дарите книги с любовью», приуроченная к Международному дню книгодарения — 14 февраля. Главная идея — вдохновлять людей дарить друг другу хорошие книги и напомнить, что бумажная книга не теряет своей ценности и по-прежнему остается актуальным подарком, — подчеркнули в МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска».
Принять участие в буккроссинге может любой желающий, для этого необходимо принести печатное издание в любую библиотеку учреждения. Так, в Железнодорожном районе книгу можно подарить по следующим адресам:
— Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара (пер. Ленинградский, 9).
— Детская библиотека-филиал № 6 (ул. Вяземская, 1-а).
— Библиотека семейного чтения-филиал № 7 (ул. Гагарина, 13).
— Детская библиотека-филиал № 9 (ул. Локомотивная, 6/1).
— Детская библиотека-филиал № 14 (ул. Костромская, 44).
В Индустриальном районе книгу примут:
— Детская библиотека-филиал № 2 (ул. Герцена, 10).
— Детская библиотека-филиал № 4 (ул. Оборонная, 14).
— Детская библиотека-филиал № 5 (ул. Юности, 6-б).
— Библиотека семейного чтения-филиал № 11 (ул. Ульяновская, 154).
Для Краснофлотского района актуальны следующие адреса:
— Детская библиотека-филиал № 1 (ул. Руднева, 21).
— Детская библиотека-филиал № 10 (ул. Даниловского, 29).
В учреждении также добавили, что в рамках юбилейной акции проведут для читателей ряд встреч с дальневосточными писателями.