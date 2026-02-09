Россиян предупредили о рисках потери денег на крипторынке из-за мошенников

Ранее экономист раскритиковал совет криптомиллионера вложиться в медь по аналогии с «ранним биткоином». Эксперт объяснил, что рынок меди давно сформирован, а мечты о быстром обогащении — опасная иллюзия. По его словам, это обычный сырьевой актив с циклами, рисками и высокими затратами на хранение, а не билет в финансовый рай.