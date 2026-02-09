Россиян предупредили о рисках потери денег на крипторынке из-за мошенников

Агрессивная реклама криптовалюты, основанная на историях быстрого обогащения, часто не упоминает о сопутствующих рисках. Граждане, не обладая достаточными знаниями, легко попадаются на уловки злоумышленников, регистрируясь на поддельных платформах, которые являются финансовыми пирамидами. Результатом почти всегда становится полная и невозвратная потеря вложенных средств.
«Граждане должны понимать, что чрезвычайно высокая волатильность на рынке криптовалюты, когда курс за один день может упасть на десятки процентов, дополняется и массовым мошенничеством и лжетрейдерами крипты», — отметил эксперт.
Ранее экономист раскритиковал совет криптомиллионера вложиться в медь по аналогии с «ранним биткоином». Эксперт объяснил, что рынок меди давно сформирован, а мечты о быстром обогащении — опасная иллюзия. По его словам, это обычный сырьевой актив с циклами, рисками и высокими затратами на хранение, а не билет в финансовый рай.
