В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

Отмечается, что котенка врачи прозвали между собой Тимошей — слабому зверьку требовался постоянный уход. Для этого его «поселили» отдельно от другого «найденыша»- маленькой тигрицы, которую обнаружили в середине декабря прошлого года на замерзшей реке. Тогда жители Комсомольского района нашли двух крайне истощенных малышей, один из которых был уже мертв. Маму-тигрицу рядом тоже не обнаружили. «Девочку» прозвали Викой. Она к приезду Тимоши уже набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер.