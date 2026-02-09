В Хабаровском крае нашли истощенного тигренка

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Истощенный тигренок-сирота найден в Хабаровском крае, маленький хищник сидел на обочине автодороги «Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре», сообщает управление охотничьего хозяйства региона.
«Тигренок-сирота обнаружен в Хабаровском крае. Истощенный и беспомощный котенок сидел на обочине автодороги Комсомольск-на-Амуре — Николаевск-на-Амуре в Комсомольском районе. Очевидцы сообщили нам, инспекторы отловили тигренка и доставили в Хабаровск. Место обнаружения котенка инспекторы охотнадзора обследовали, но следов взрослой самки не обнаружили», — сообщает управление в Telegram-канале.
Тигренка поместили в вольер Службы по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края, уточняют в управлении.
Отмечается, что котенка врачи прозвали между собой Тимошей — слабому зверьку требовался постоянный уход. Для этого его «поселили» отдельно от другого «найденыша»- маленькой тигрицы, которую обнаружили в середине декабря прошлого года на замерзшей реке. Тогда жители Комсомольского района нашли двух крайне истощенных малышей, один из которых был уже мертв. Маму-тигрицу рядом тоже не обнаружили. «Девочку» прозвали Викой. Она к приезду Тимоши уже набралась сил, была бойкой и активно проявляла характер.
«Содержание и ветеринарное сопровождение обоих тигрят полностью взял на себя Центр “Амурский тигр”. Общий надзор над животными осуществляет эксперт Центра “Амурский тигр”, службы охотничьего надзора Хабаровского края Иван Шахов», — добавляется в сообщении.
Как сообщает управление, к настоящему моменту Тимоша уже заметно окреп, с удовольствием принимает пищу. Характер у него сильно отличается от Викиного — маленький хищник гораздо спокойнее.
В России после зимней переписи 2021−2022 годов насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и России. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 особей. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке РФ в Приморском и Хабаровском краях, а также Амурской и Еврейской автономной областях.