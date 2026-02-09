Штурмовики Вооружённых сил Украины пустились в бегство на хатненском участке в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«На хатненском участке двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населённом пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращён в бегство. Населённый пункт под контролем ВС РФ», — говорится в сообщении.
Кроме того, в материале сказано, что удары авиации поразили позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы российской группировки войск «Север» продвинулись на двух участках на 150 метров.
Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.