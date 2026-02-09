Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: боевики Зеленского пустились в бегство на хатненском участке

Российские военные отразили контратаку ВСУ, украинские штурмовики пустились в бегство на хатненском участке в Харьковской области.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовики Вооружённых сил Украины пустились в бегство на хатненском участке в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

«На хатненском участке двумя штурмовыми группами предприняли попытку вернуть утраченные позиции в населённом пункте Чугуновка. В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращён в бегство. Населённый пункт под контролем ВС РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в материале сказано, что удары авиации поразили позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы российской группировки войск «Север» продвинулись на двух участках на 150 метров.

Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше