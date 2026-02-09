Омичи хранят в банках в среднем по 288 тысяч рублей

Сумма вкладов эквивалентна 5,4 среднемесячным доходам омича. Лидерами рейтинга стали Москва (почти 2 миллиона рублей на человека), Санкт-Петербург (1 миллион рублей) и Ненецкий автономный округ (735,8 тысячи рублей). Наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии (26,4 тысячи рублей), Чечне (31,5 тысячи рублей) и Дагестане (61,6 тысячи рублей). Среди сибирских регионов Омская область демонстрирует умеренный уровень накоплений, уступая Новосибирской и Красноярской областям, но превосходя ряд соседних территорий.