Омичи хранят в банках в среднем по 288 тысяч рублей

Регион занял 52-е место в российском рейтинге по объему вкладов на душу населения.

Источник: Комсомольская правда

Средний банковский вклад жителя Омской области на 1 января 2026 года составил 288,3 тысячи рублей — на 17,8% больше показателя годичной давности (243,1 тысячи рублей). Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства РИА Новости.

По объему сбережений на душу населения омский регион, крупный промышленный центр Западной Сибири, занял 52-е место среди субъектов РФ, опустившись на одну позицию по сравнению с 2025 годом.

Сумма вкладов эквивалентна 5,4 среднемесячным доходам омича. Лидерами рейтинга стали Москва (почти 2 миллиона рублей на человека), Санкт-Петербург (1 миллион рублей) и Ненецкий автономный округ (735,8 тысячи рублей). Наименьшие показатели зафиксированы в Ингушетии (26,4 тысячи рублей), Чечне (31,5 тысячи рублей) и Дагестане (61,6 тысячи рублей). Среди сибирских регионов Омская область демонстрирует умеренный уровень накоплений, уступая Новосибирской и Красноярской областям, но превосходя ряд соседних территорий.

Омичам стоит также помнить, что при размещении сбережений рекомендуется учитывать лимит страхования вкладов в размере 1,4 миллиона рублей на одного человека в одном банке.

