Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Запорожской АЭС сообщили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции напряженная из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 9 февраля, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции напряженная из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 9 февраля, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По ее словам, атаки украинских военных не прекращались.

— Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной, — цитирует Яшину РИА Новости.

Российская делегация на переговорах в ОАЭ отклонила предложение США передать Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Вашингтона. Об этом 7 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник. Уточняется, что обсуждаемый план предполагал, что Штаты будут управлять станцией и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между РФ и Украиной.

6 февраля Вооруженные силы Украины начали обстрел Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше