На Запорожской АЭС сообщили о напряженной ситуации из-за атак ВСУ

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции напряженная из-за атак Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 9 февраля, рассказала директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
По ее словам, атаки украинских военных не прекращались.
— Исключение составляли периоды объявленной «тишины», которые использовались для проведения ремонтно-восстановительных работ. Таким образом, ситуация остается напряженной, — цитирует Яшину РИА Новости.
Российская делегация на переговорах в ОАЭ отклонила предложение США передать Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Вашингтона. Об этом 7 февраля сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источник. Уточняется, что обсуждаемый план предполагал, что Штаты будут управлять станцией и распределять вырабатываемую ею электроэнергию между РФ и Украиной.
6 февраля Вооруженные силы Украины начали обстрел Энергодара — города-спутника Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.