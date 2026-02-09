«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за «Шоколадной монашки»

Он потребовал немедленно убрать данную позицию из меню, заявив, что монашество представляет собой высокое духовное призвание и путь служения, который не может ассоциироваться с кондитерским изделием. Иванов назвал подобные наименования профанацией священных понятий и превращением их в объект потребительского отношения.
Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой.
Михаил Иванов.
Зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Иванов подчеркнул, что использование священных образов в погоне за оригинальностью и вниманием публики свидетельствует о пренебрежении к корневым ценностям. Он призвал давать твёрдый и принципиальный отпор таким попыткам.
«Уважение к чувствам верующих — это не частное дело, а вопрос общественной нравственности и согласия», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказывал озабоченность по поводу распространения оккультизма и псевдонауки. Выступая на Рождественских парламентских встречах, он выразил недоумение тем, что законодательный процесс по ограничению рекламы астрологии, колдовства и гаданий «забуксовал».
