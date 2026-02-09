Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кофеманию» обвинили в оскорблении чувств верующих из-за «Шоколадной монашки»

В России выступили с резкой критикой названия десерта «Шоколадная монашка» в сети заведений «Кофемания». Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru отметил, что это название является прямым оскорблением чувств православных верующих и свидетельствует о духовном кризисе в обществе.

Источник: Life.ru

Он потребовал немедленно убрать данную позицию из меню, заявив, что монашество представляет собой высокое духовное призвание и путь служения, который не может ассоциироваться с кондитерским изделием. Иванов назвал подобные наименования профанацией священных понятий и превращением их в объект потребительского отношения.

Это не просто нездоровая коммерческая фантазия, а удар по основам, на которых веками строилась духовная жизнь нашего народа. Подобные вещи размывают границы между священным и мирским, оскорбляют память миллионов людей, чья жизнь была связана с верой.

Михаил Иванов.

Зампредседателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».

Иванов подчеркнул, что использование священных образов в погоне за оригинальностью и вниманием публики свидетельствует о пренебрежении к корневым ценностям. Он призвал давать твёрдый и принципиальный отпор таким попыткам.

«Уважение к чувствам верующих — это не частное дело, а вопрос общественной нравственности и согласия», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказывал озабоченность по поводу распространения оккультизма и псевдонауки. Выступая на Рождественских парламентских встречах, он выразил недоумение тем, что законодательный процесс по ограничению рекламы астрологии, колдовства и гаданий «забуксовал».

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.