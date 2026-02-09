Понедельник убивает: почему первый день недели опаснее пятничного пьянства

Все знают, что понедельники отвратительны. Но мало кто догадывается, насколько они опасны для жизни в самом буквальном смысле. Пока вы тоскливо смотрите в экран компьютера, мечтая о пятнице, ваше тело в панике запускает химическую атаку сама на себя. Учёные доказали: понедельник не просто день недели — это биологическая катастрофа, которая повторяется 52 раза в год. И нет, дело не в противном начальнике и не в недосыпе после выходных. Всё гораздо серьёзнее и страшнее.