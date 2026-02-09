Россиянам напомнили о стотысячных штрафах за неправильное сжигание чучела Масленицы: названы главные нарушения

По его словам, отдельного, специально штрафа за сжигание чучела нет, а вот за нарушение противопожарных правил — есть. Если ЧП обошлось без пострадавших, то граждан наказать могут штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, ИП — от 40 до 60 тысяч, а вот организации рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей.