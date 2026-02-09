Россиянам напомнили о стотысячных штрафах за неправильное сжигание чучела Масленицы: названы главные нарушения

Россиянам напомнили, что несоблюдение правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы грозит штрафом в размере до 400 тысяч рублей. Об этом в интервью ТАСС сообщил член ОП Евгений Машаров.
По его словам, отдельного, специально штрафа за сжигание чучела нет, а вот за нарушение противопожарных правил — есть. Если ЧП обошлось без пострадавших, то граждан наказать могут штрафом от пяти до 15 тысяч рублей, ИП — от 40 до 60 тысяч, а вот организации рискуют получить штраф до 400 тысяч рублей.
Если же при сожжении чучела есть пострадавшие, санкции, естественно, ужесточаются примерно в два раза. При наличии жертв денежное наказание может составить до двух миллионов рублей, а работу ИП или юрлица могут остановить на три месяца.
Однако, если сожжение чучела привело к пожару и пострадавшим или погибшим, наказание серьезно ужесточается.
Напомним, самый известный сегодня славянский праздник — Масленица, о ее традициях знают и взрослые, и дети. Сайт KP.RU рассказал, когда начинается Масленичная неделя в 2026 году и как отмечать ее по дням.
Иерей Павел Когельман объяснил, как на самом деле нужно отмечать Масленицу православным. Ведь настоящий смысл праздника — подготовка к Великому посту.