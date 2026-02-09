В Британии 62-летняя учительница потеряла работу из-за откровенного видео

Учительница из Великобритании потеряла работу после того, как коллега узнала её на фото из уведомлений сервиса OnlyFans. Выяснилось, что 62-летняя Линди Корстон стала моделью OnlyFans в 2024 году, а в откровенном видео снималась с января 2023 года. Историю рассказывает издание The Independent.
Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности признала ее виновной в «неприемлемом профессиональном поведении» и «поведении, способном нанести ущерб репутации профессии», сказано в публикации. Её отстранили от работы. Более того, два года она не имеет права обжаловать своё увольнение.
Ранее в Китае сотрудник одной из компаний подал в суд на работодателя после увольнения за частые перерывы на посещение туалета. Мужчина объяснил, что часто ходить в уборную его вынуждает заболевание.
Тем временем в Испании 22-летнюю сотрудницу службы доставки уволили за то, что девушка приходила на работу на 40 минут раньше.
Также сообщалось, что в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день.
Напомним, россиян предупредили об угрозе увольнения за неприятный запах.