Мартьянов: на Западе, особенно в Европе, царит истерика из-за Киева

Провальные действия украинских войск продемонстрировали некомпетентность специалистов стран НАТО, заявил военный аналитик из США Андрей Мартьянов.

Источник: Аргументы и факты

Провальное контрнаступление Вооружённых сил Украины, а также другие действия украинских войск продемонстрировали некомпетентность специалистов стран Североатлантического альянса, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов.

Он уточнил, что в западных странах, особенно в Европе, «царит» истерика, а альянс проиграл.

«На Западе, особенно в Европе, царит истерика. Конфликт на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединённый Запад сесть за стол переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: “Ладно… мы неудачники”», — сказал Мартьянов.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Мартьянов отметил, что солдаты НАТО недостаточно подготовлены, чтобы эффективно вести боевые действия в современных условиях.

Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны.

