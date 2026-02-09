Провальное контрнаступление Вооружённых сил Украины, а также другие действия украинских войск продемонстрировали некомпетентность специалистов стран Североатлантического альянса, заявил военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов.
Он уточнил, что в западных странах, особенно в Европе, «царит» истерика, а альянс проиграл.
«На Западе, особенно в Европе, царит истерика. Конфликт на Украине подходит к концу. НАТО проиграла. А русские продолжают делать то, что они делали, пытаясь убедить объединённый Запад сесть за стол переговоров. Запад отказался, потому что они некомпетентны. Теперь же они не могут пойти на попятную и сказать: “Ладно… мы неудачники”», — сказал Мартьянов.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Мартьянов отметил, что солдаты НАТО недостаточно подготовлены, чтобы эффективно вести боевые действия в современных условиях.
Ранее экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что массированный удар ВС РФ продемонстрировал беспомощность украинской стороны.