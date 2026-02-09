Рост заболеваемости ОРИ фиксируется в Минске

Рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями фиксируется в Минске. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова.
По ее словам, ОРИ протекают волнами. Наталья Автухова уточнила, что сейчас в белорусской столице наблюдается сезонный рост заболеваемости, однако интенсивность эпидемического процесса низкая.
— Показатели заболеваемости находятся в пределах средних многолетних значений и за шестую неделю 2026 года остаются на уровне прошлой, однако на 23% выше уровня четвертой недели, — отметила замглавного врача.
Она обратила внимание, что примерно 60% заболевших — это дошкольники и школьники. И заметила, что традиционно подъем заболеваемости приходится на период января и февраля. Согласно прогнозам специалистов, в 2026 году максимальные уровни заболеваемости прогнозируются во второй половине февраля.
Автухова подчеркнула, что эпидемиологи круглый год проводят лабораторный мониторинг циркулирующих вирусов. Она сообщила, что сейчас превалирует группа так называемых негриппозных респираторных вирусов. Речь идет про аденовирусы, метапневмовирусы, риновирусы, парагрипп. Кроме того, фиксируется активизация циркуляции сезонного гриппа АH3N2, однако критического уровня, пика нет.
Замглавного врача пояснила, что вирусы группы А могут вызвать более тяжелое течение болезни, вирус группы В. Вместе с тем тяжесть гриппа обусловлена наличием у заболевших сопутствующей патологии и сделанной прививки от него.
Ранее врачи сказали белорусам, сколько яиц, мяса, овощей, хлеба, молочки, кофе и сладостей можно есть в день.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и морозы до −24 в Беларуси на неделе с 9 по 15 февраля: «По ощущениям будет казаться еще холоднее».
Кроме того, белорусская птицефабрика собирается открыть производство голубых яиц.