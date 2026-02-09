Рост заболеваемости ОРИ фиксируется в Минске

Она обратила внимание, что примерно 60% заболевших — это дошкольники и школьники. И заметила, что традиционно подъем заболеваемости приходится на период января и февраля. Согласно прогнозам специалистов, в 2026 году максимальные уровни заболеваемости прогнозируются во второй половине февраля.