За неделю в Омской области ликвидировали 52 пожара

Омичам рекомендуется заранее подготовить план эвакуации из квартиры или дома, особенно если в семье есть малолетние дети или пожилые люди. При обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру 112 и покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь. В условиях сильного задымления передвигаться следует ползком или низко пригнувшись, прикрыв органы дыхания влажной тканью.