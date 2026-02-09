За неделю в Омской области ликвидировали 52 пожара

Спасатели МЧС России ликвидировали 52 пожара на территории Омской области в период со 2 по 8 февраля 2026 года. В результате происшествий погиб один человек и еще один получил травмы различной степени тяжести. Кроме того, за указанный период зарегистрировано 37 ложных вызовов и 99 ложных срабатываний пожарной сигнализации, что потребовало дополнительного привлечения расчетов экстренных служб.
За минувшие дежурные сутки сотрудники ведомства совершили выезды на 10 возгораний и ликвидировали последствия двух дорожно-транспортных происшествий. Большинство пожаров произошло в жилом секторе и было связано с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления в условиях низких температур.
МЧС России напоминает омичам основные правила пожарной безопасности: не оставлять включенные электроприборы без присмотра, не перегружать электросети тройниками и удлинителями, не допускать перекала печей. Уходя из помещения, необходимо отключать все электроприборы от сети. Установка автономного пожарного извещателя в жилом помещении позволяет своевременно обнаружить возгорание и оповестить жильцов задолго до распространения огня.
Омичам рекомендуется заранее подготовить план эвакуации из квартиры или дома, особенно если в семье есть малолетние дети или пожилые люди. При обнаружении признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить по единому номеру 112 и покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь. В условиях сильного задымления передвигаться следует ползком или низко пригнувшись, прикрыв органы дыхания влажной тканью.
