Times of India: Власти Индии задержали три танкера за контрабанду нефти

Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море задержала три нефтяных танкера, причастных к международной схеме контрабанды нефти. Как пишет Times of India, суда ранее находились под санкциями США за незаконные перевозки сырья.
По данным индийской береговой охраны, участники преступной сети использовали перевалку нефти в международных водах. Таким способом они доставляли дешевую нефть из регионов с вооруженными конфликтами на танкеры, обходя уплату пошлин прибрежным государствам.
После задержания все три судна были конвоированы в порт Мумбаи. Там их ожидают дополнительные проверки, после чего материалы дела передадут правоохранительным органам, передает газета.
Индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.