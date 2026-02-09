Ричмонд
Times of India: Власти Индии задержали три танкера за контрабанду нефти

Береговая охрана Индии в ходе операции в открытом море задержала три нефтяных танкера, причастных к международной схеме контрабанды нефти. Как пишет Times of India, суда ранее находились под санкциями США за незаконные перевозки сырья.

По данным индийской береговой охраны, участники преступной сети использовали перевалку нефти в международных водах. Таким способом они доставляли дешевую нефть из регионов с вооруженными конфликтами на танкеры, обходя уплату пошлин прибрежным государствам.

После задержания все три судна были конвоированы в порт Мумбаи. Там их ожидают дополнительные проверки, после чего материалы дела передадут правоохранительным органам, передает газета.

До этого зарубежные СМИ сообщили, что нефтеперерабатывающие компании в Индии проверяют свои документы, которые связаны с торговлей нефтью с РФ, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть» на фоне последних санкций США против России.

Индийские банки готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.

