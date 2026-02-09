Ричмонд
Расстрелявший в прямом эфире людей в Новой Зеландии террорист отказался от вины

Австралиец Брентон Таррант, осуждённый на пожизненное заключение за теракт в новозеландском Крайстчерче в 2019 году, подал заявление о пересмотре своего дела. Как сообщает Radio New Zealand, на суде он отказался от ранее сделанного признания вины, ссылаясь на «пытки и бесчеловечные условия» содержания в тюрьме, которые, по его словам, лишили его возможности принимать рациональные решения.

Источник: Life.ru

«Это не то решение, которое я хотел принять, это точно. Но я не мог предстать перед судом и достойно защитить себя. Я просто хотел, чтобы это закончилось как можно быстрее», — сказал он суду.

Если апелляционный суд удовлетворит его ходатайство, дело может быть направлено на новое рассмотрение. Если ему не позволят отказаться от признания вины, состоится слушание по апелляции на сам приговор.

Изначально Таррант признал себя виновным в убийстве 51 человека во время нападения на две мечети. Напомним, 15 марта 2019 года несколько вооружённых людей ворвались в мечети новозеландского города Крайстчерч и открыли стрельбу. Главного подозреваемого — гражданина Австралии Брентона Тарранта — задержали почти сразу. Всё происходящее он снимал и выкладывал в Сеть.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.