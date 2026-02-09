В Сибири нашли три неизвестных вируса в воде

Российские учёные обнаружили три вида ранее неизвестных вирусов. Об этом рассказывает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МГУ.
Сообщается, что три уникальные молекулы ДНК найдены в пробе воды, взятой в заброшенной скважине 50-х годов в селе Чажемто в Западной Сибири. Речь идёт о вирусах-бактериофагах, которые не представляют опасности для людей.
Тем временем в Китае обнаружили около ста ранее неизвестных науке видов животных, живших более 500 млн лет назад. Об этом сообщили исследователи, изучившие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань.
Также сообщалось, что белорусские ученые нашли в Беловежской пуще новый для мировой науки вид миксомицетов.
