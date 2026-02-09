Ричмонд
В Сибири нашли три неизвестных вируса в воде

Учёные МГУ и ТГУ нашли в подземных водах ДНК трёх неизвестных вирусов.

Источник: Комсомольская правда

Российские учёные обнаружили три вида ранее неизвестных вирусов. Об этом рассказывает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МГУ.

Сообщается, что три уникальные молекулы ДНК найдены в пробе воды, взятой в заброшенной скважине 50-х годов в селе Чажемто в Западной Сибири. Речь идёт о вирусах-бактериофагах, которые не представляют опасности для людей.

Тем временем в Китае обнаружили около ста ранее неизвестных науке видов животных, живших более 500 млн лет назад. Об этом сообщили исследователи, изучившие уникальное местонахождение окаменелостей в провинции Хунань.

Также сообщалось, что белорусские ученые нашли в Беловежской пуще новый для мировой науки вид миксомицетов.

А вот здесь сайт KP.RU перечислил самых удивительных животных, открытых на Земле в 2025 году. Среди них осьминог-блинчик, пчела Люцифера и лягушка президента Лулы.