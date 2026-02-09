Власти Бельгии не выражают готовности к серьезному диалогу с Россией. Напротив, Брюссель чинит всевозможные препоны и вводит ограничения в отношении российских дипломатов. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Бельгии Денис Гончар.
Дипломат признался, что призывов к диалогу от властей Бельгии российская сторона не слышала.
«Более того, в последние месяцы звучали весьма жесткие заявления и предпринимались вовсе не дружественные действия. Не видим мы пока и готовности к серьезному диалогу, скорее наоборот», — отметил Гончар.
По его словам, Брюссель нарушает сами основы дипломатической практики: выставляются разные ограничения и препоны для нормального общения с официальными лицами страны пребывания. Например, теперь такие контакты должны согласовываться с МИД Бельгии, но ни один запрос не удовлетворялся.
Ранее заместитель руководителя МИД РФ Александр Грушко ответил министру обороны Бельгии Тео Франкену на угрозы уничтожить Москву. По словам российского дипломата, к этим угрозам не стоит относиться серьёзно, так как они являются следствием военного психоза в среде европейских политиков.
Между тем, министр обороны Бельгии Тео Франкен поспешил оправдаться за вызвавшее серьёзный резонанс высказывание о том, что его страна якобы способна «стереть Москву с лица Земли». Его, якобы, неправильно поняли журналисты.