Силы ПВО сбили 3 украинских БПЛА над Тульской областью

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили 3 украинских беспилотника в небе над регионом.
«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника», — написал он в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
В Министерстве обороны сообщили, что в ночь с 8 на 9 февраля силы противовоздушной обороны России отразили атаки 69 БПЛА Украины над территорией регионов РФ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше