Силы ПВО сбили 3 украинских БПЛА над Тульской областью

Над Тульской областью уничтожено три беспилотника ВСУ, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что подразделения ПВО Минобороны РФ уничтожили 3 украинских беспилотника в небе над регионом.

«Подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили три украинских беспилотника», — написал он в своём Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

В Министерстве обороны сообщили, что в ночь с 8 на 9 февраля силы противовоздушной обороны России отразили атаки 69 БПЛА Украины над территорией регионов РФ.

